Aragonès proposarà a Junts, PDECat, CUP i comuns «formar part del Govern» si ERC guanya el 14-F

El país no pot seguir en mans de la CUP. Reeditar el tripartit que va dur Catalunya a la ruïna posarà en risc la recuperació econòmica i social que necessita el país, @perearagones. El PDeCAT tindrà la clau del govern, i la nostra aposta és la de governar des de la centralitat. https://t.co/aJxQ9RyTT2 — Àngels Chacón (@angelschacon) January 1, 2021

El candidat d'ERC a les eleccions del 14 de febrer, Pere Aragonès, ha ofert formar govern a Junts, el PDECat, la CUP i els comuns si guanya les eleccions. La proposta l'ha formulada en un article publicat a la web del partit aquest divendres , on ha assegurat que "aquesta és la via àmplia cap a la República de drets i llibertats i per la reconstrucció del país després de la Covid".D'aquesta manera, ERC que ha estat el preferit de les darreres enquestes com a guanyador dels comicis, no només s'obre a repetir una col·lació de govern en clau independentista, sinó que també deixa la porta entreoberta a una entrada dels comuns. Es tracta d'un moviment que arriba pocs dies després que s'hagi conegut que l'ara ministre de Sanitat, Salvador Illa, serà el nou candidat a les eleccions catalanes, en lloc de Miquel Iceta -que havia estat el guanyador del procés de primàries-. Un moviment que pretendria aprofitar el perfil de gestor de la pandèmia que ha aconseguit Illa estant a l'executiu espanyol com una manera d'arrossegar més vots.Des del PDECat ja hi ha hagut reaccions. La candidata de la formació, Àngels Chacón, no s'ha mostrat del tot contrària a l'oferta, però ha volgut recalcar que "el PDECat tindrà la clau del govern". Chacón ha manifestat el seu rebuig a sumar la CUP a la coalició: "El país no pot seguir en mans de la CUP. L'exconsellera ha recordat que "reeditar el tripartit que va dur Catalunya a la ruïna posarà en risc la recuperació econòmica i social que necessita el país".Els comuns també han reaccionat a l'oferiment d'Aragonès. Jéssica Albiach, candidata d'En Comú Podem i fins ara presidenta del grup parlamentari, s'ha negat a formar part d'un executiu amb Junts i el PDECat. "100 vegades ho proposareu i 100 vegades direm que no. Surrealista que després d'anys de baralles i bloqueig, insistiu a repetir errors. Catalunya necessita un govern d'esquerres i el farem possible", ha recalcat Albiach a Aragonès en un tuit En l'article publicat aquest divendres, Aragonès també ha fet referència a la situació epidemiològica dels darreres dies i ha assegurat que el Govern està "disposat a prendre les decisions que calguin si les dades epidemiològiques continuen empitjorant". "No podem fer altra cosa", ha afirmat i també ha avisat que les mesures aplicades recentment "poden deixar de ser útils si les dades de contagis i hospitalitzacions empitjoren". Així, ha assegurat que l'inici d'any serà "crucial" i ha afirmat que el Govern valorarà "totes les opcions, per difícils que siguin, si serveixen com a punt d'inflexió".Per altra banda, també ha assegurat que el Govern ha intentat estar al costat dels afectats per la crisi sanitària, social i econòmica del coronavirus i ha criticat que el govern espanyol no estigui fent tot el que pot. Per això, ha afirmat que "ja n'hi ha prou que l'Estat miri cap a una altra banda" i ha exigit al govern de PSOE i Podem que faciliti línies d'ajudes directes per a les empreses i els treballadors que no poden treballar per les restriccions."Si només trasllada cap al nostre govern les responsabilitats en les mesures, però no facilita recursos directes pels sectors afectats, està abandonant la seva responsabilitat cap a la ciutadania", ha valorat. En aquest sentit, ha afirmat que "no és moment d'amagar-se darrere banderes, ni de discursos amables ni molt menys de jugar amb els recursos per pur càlcul electoral".

