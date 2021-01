FGC només farà servir energia d'origen solar aquest 2021

A partir d'aquest 1 de gener, tota l'energia contractada per FGC en les seves divisions de mobilitat i muntanya és d'origen solar. Segons un comunicat de la companyia difós aquest divendres, aquesta aposta es complementa amb l'autoproducció d'energia 100% renovable amb fonts com la biomassa, la hidràulica, la geotèrmica i la fotovoltaica. De fet, aquesta era una de les principals fites que Ferrocarrils s'havia marcat en la seva Agenda d'Acció Climàtica 2030, presentada fa dos anys.Per al president d'FGC, Ricard Font, "que el 2021 el sol mogui els trens i els ginys de muntanya d'FGC és només una petita nova passa en el camí sostenible per evitar el canvi climàtic i reduir els nivells de contaminació".L'Agenda d'FGC preveu la transició de l'empresa cap un consum intensiu de fonts d'energia renovable. De fet, el 2019 Ferrocarrils ja va reduir un 72% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle gràcies a la compra d'energia verda d'origen renovable i certificada. I aquest 2021 la companyia ha contractat tota l'electricitat perquè el 100% de l'energia que FGC utilitzi sigui d'origen fotovoltaic, és a dir, que estigui generada per plantes d'energia solar.Segons Font, "la gran aposta pel 2021 serà tancar un nou Contracte Programa amb la Generalitat, pel període 2022-2026 amb visió fins al 2030, que ens permeti doblar l'oferta actual de transport públic el 2026 amb més de 250 milions de viatges i reduir les necessitats energètiques i d'aigua de les estacions de muntanya". "Els ferrocarrils catalans som un dels principals actius del país en la lluita contra l'emergència climàtica que viu el planeta", assegura el president de la companyia a través d'un comunicat.De fet, FGC té en marxa diverses actuacions destinades a multiplicar per dos l'actual oferta de transport públic com a mesura efectiva per a la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica i com a contribució cap a una mobilitat més sostenible. Aquestes actuacions permetran incrementar la capacitat actual de transport de la companyia dels 120 milions de viatges a l'any fins als més de 250, fomentant així un veritable canvi modal i la transferència d'usuaris del vehicle privat cap al transport públic col·lectiu.Actualment, FGC té una capacitat de transport de 120 milions de viatges l'any a les línies metropolitanes i Lleida- La Pobla. Les actuacions previstes permetran incrementar aquesta capacitat fins als 175 milions de validacions a l'any, amb actuacions com la incorporació dels nous trens i la millora de freqüències a la línia Barcelona-Vallès, aquest any 2021, que permetrà incrementar 30 milions l'oferta actual a la línia del Vallès, i la reconfiguració del servei Llobregat-Anoia que permetrà incrementar 25 milions la seva oferta actual.Més enllà de les línies metropolitanes actuals, es preveu augmentar la capacitat de transport en 80 milions de viatges l'any més, amb projectes com la R-aeroport, amb què es preveu captar una demanda superior als 8 milions de viatgers des del moment de la seva posada en servei amb un potencial per créixer més enllà dels 10 milions; el perllongament de Pl. Espanya – Gràcia, amb un increment de la capacitat de transport de 60 milions de viatges/any, i el tren tramvia del Camp de Tarragona, un projecte que beneficiarà més de 3 milions de viatgers anuals ja en la seva primera fase, amb un potencial d'arribar a 9 milions en fases successives.Canvi de la flota per vehicles de baixes emissionsAltres línies de treball complementàries que es desenvolupen a FGC se centren en la transició cap a un consum intensiu d'energies renovables i la gestió de recursos basada en criteris d'economia circular.L'empresa té prevista la substitució de maquinària de treball per d'altres de zero emissions, el canvi de les actuals calderes de gas per d'altres de fonts renovables, la substitució de la flota per vehicles de baixes emissions (actualment el 21% de la flota de vehicles a les línies metropolitanes és elèctrica o híbrida i s'assolirà el 100% aquest any), i la reducció de l'ús del gasoil en les locomotores de mercaderies amb l'entrada en servei de locomotores mixtes.A més, FGC està treballant en la reducció del consum elèctric amb la substitució de punts de llum convencional per enllumenat tipus LED. Durant el 2020 ja es van substituir més de 3.500 punts de les estacions de les línies metropolitanes així com tot l'enllumenat exterior del Centre Operatiu (COR) i del Centre d'Instal·lacions Fixes (COIF), tots dos a Rubí. Aquest any 2021, el 100% de les estacions de Ferrocarrils disposaran d'enllumenat de baix consum.A les estacions de muntanya, FGC aposta per reduir les emissions generades canviant les flotes de vehicles per maquinari de zero emissions; reduir el consum d'aigua i d'energia, especialment en la producció de neu; eliminar els residus plàstics i els seus derivats, i promocionar una mobilitat sostenible fins a les estacions amb aparcaments on s'afavoreixi els vehicles elèctrics o híbrids.

