Un exempleat de Mercedes destrossa 69 furgonetes de luxe amb una excavadora robada

Dues furgonetes destrossades a la planta de Mercedes Foto: @tzantzi

L'excavadora robada Foto: @tzantzi

Un extreballador de la fàbrica de Mercedes a Vitòria (País Basc) ha destrossat 69 furgonetes de luxe amb una excavadora robada. Els vehicles, que havien de ser entregats als seus compradors, tenien un valor superior als 5 milions d'euros. L'autor dels fets és un home de 38 anys que durant tres anys va estar treballant a l'empresa i a qui no li van renovar el contracte el 2017.L'Ertzaintza ha detingut l'individu després de rebre l'alerta d'un vigilant de la planta del polígon on estaven aparcats els monovolums d'alta gamma. Cadascun d'ells té un preu que ronda entre els 80.000 i els 100.000 euros. A més, l'home també ha destrossat la porta d'entrada a l'estacionament.Pel que fa a l'excavadora, l'home l'havia robat en una empresa de Legutiano, a Àlaba i ha recorregut més de 20 quilòmetres fins a la planta de Mercedes a Vitòria. A l'empresa on ha robat la màquina també ha provocat desperfectes i ha arrencat la porta d'entrada.El detingut està a espera de passar a disposició judicial i se l'acusa d'un delicte de danys.

