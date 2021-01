VÍDEO Comença l'any nevant als Ports i amb fred de cru hivern a tot el territori

El 2021 ha començat amb temps gèlid. El fred, que anirà a més, s'allargarà almenys fins després de Reis. En canvi, les previsions de neu, aquesta matinada i el matí de Cap d'Any a cotes relativament baixes, s'ha quedat en un simple ensurt.La neu ha fet presència de manera lleu i dispersa, a punts com al Ripollès. També, als Ports de les Terres de l'Ebre, on han caigut fins a cinc centímetres a les parts més altes.El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha activat un avís per possible acumulació de 5 centímetres per sobre dels 700 metres, que en un primer moment afectava les comarques d'Osona, la Selva, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental el Moianès, Anoia, Segarra i la Conca de Barberà, i llavors s'ha estès al Ripollès i el Berguedà així com en qualsevol punt del Pirineu. Protecció Civil, si no hi ha canvis, té previst desactivar-lo a mitja tarda.A sota, les imatges preses durant la matinada de Cap d'Any per Joel Durà als Ports, i aquest primer dia de l'any des del Refugi Caro -Estels del Sud.

