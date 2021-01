La Diputació de València aprova el pressupost més gran de la seva història

Altres notícies que et poden interessar

La Diputació de València ha aprovat aquest dimecres el pressupost més gran de la seva història, amb 550 milions d'euros. Els comptes per al 2021 han sortit endavant amb el vot favorable del PSPV, Compromís i La Vall ens Uneix, l'abstenció del PP i Ciutadans i l'únic vot en contra de Vox.Els pressupostos de 2021 estan encaminats a incrementar la inversió dels municipis, ajudar els ajuntaments i donar una resposta immediata a les necessitats causades per la pandèmia i modernitzar la institució, segons ha informat la corporació en un comunicat.El president de la Diputació, Toni Gaspar, ha destacat que la intenció dels pressupostos era "continuar amb la línia de treball amb la major complicitat possible per seguir fent front a la pandèmia de forma conjunta".

