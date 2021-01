VÍDEO Pedroche torna a donar la campanada amb el seu vestit de Cap d'Any

Pedroche no ha defraudat. Foto: Antena 3

Altres notícies que et poden interessar

Cristina Pedroche ha tornar a sorprendre amb el seu espectacular vestit amb què ha presentat les campanades a Antena 3, enguany en homenatge a les persones confinades per la pandèmia. La presentadora d’Atresmedia ha lluït un disseny molt especial, els detalls del qual ha explicat directament a l’audiència.Pedroche ha aparegut amb suspens, per mantenir l’intriga, amb un edredó blanc, fet amb 100 metres de teixit, que ha lluït fins només uns instants abans de les campanades a la Puerta del Sol, a Madrid. Llavors se l’ha tret i ha aparegut amb un vestit molt atrevit dissenyat per Pedro del Hierro, en concret, pel seu director creatiu, Nacho Aguayo.El vestit, que simula una mascareta, està confeccionat amb 16.308 cristalls. La seva elaboració ha necessitat 350 hores de treball.Al seu costat, el popular cuiner Alberto Chicote ha optat per l’elegància, amb un esmòquing.La tasca de la presentadora no ha estat, però, massa altruista. Segons publiquen alguns mitjans, Pedroche cobrarà 60.000 euros per haver presentat les campanades. Una mica més que el seu company Chicote, que se n’emportarà 30.000. No està malament per començar l’any!.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor