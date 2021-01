Enxampat un karaoke de Cap d'Any a Barcelona amb 22 persones

Altres notícies que et poden interessar

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat durant la nit de Cap d'any una festa en el vestíbul d'un immoble amb un grup d’unes 10 persones i un karaoke amb unes 22 persones, en el marc del dispositiu de control per garantir el toc de queda nocturn, el consum d’alcohol a la via pública i les festes il·legals. El cos ha reforçat la seva presència en els espais públics, especialment entre la 1 i les 6 del matí.Els agents han interposat 112 denúncies per no respectar el toc de queda i 39 per no portar la mascareta a la via pública i altres espais a l’aire lliure. Els dispositius estàtics de control en diverses vies de la ciutat gairebé no han detectat persones que conduïssin sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies.Pel que fa a denúncies a locals, només se n'ha detectat un que no complia l’horari de tancament. El cos no ha hagut de desallotjar persones ni grups que superessin el número permès, ni s’han localitzat persones per compartint alcohol a la via pública.

