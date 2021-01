Petit incendi a la muntanya de Montjuïc després dels focs artificials

👋2⃣0⃣2⃣1⃣ Bon any nou! 😷💪 Estrenem l'any 2021 amb molts bons desitjos per a tothom, mantenint els esforços per prevenir contagis de la #covid19.



👀🎆👇 Així va ser l'espectacle de focs artificials que vam gaudir ahir des de tots els districtes: pic.twitter.com/dTPMueukvw — Barcelona (@barcelona_cat) January 1, 2021

Els Bombers han extingit la matinada d'aquest divendres un incendi a la muntanya de Montjuïc de Barcelona que s'ha produït com a conseqüència dels focs artificials per acomiadar l'any. Fonts municipals han explicat a Europa Press que es van cremar "alguns matolls" i que el foc es va controlar de forma ràpida. Les mateixes fonts han afegit que "sempre que hi ha espectacles pirotècnics hi ha dotacions de bombers al lloc de forma preventiva".L'espectacle pirotècnic estava concebut perquè els barcelonins el poguessin veure des de les seves cases. Es van llançar 12 palmeres brillants per cada campanada des d'11 llocs de la ciutat: els deu districtes i el Castell de Montjuïc.Després d'aquestes 12 palmeres va començar un espectacle de focs artificials que va durar uns 15 minuts i que es va poder veure des de molts punts de la ciutat.

