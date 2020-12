El pare de Boris Johnson s'oposa al Brexit i demana la nacionalitat francesa

Stanley Johnson, pare del primer ministre britànic Boris Johnson, s'ha desmarcat obertament del seu fill i ha demostrat el seu rebuig al Brexit d'una manera ben curiosa. Johnson pare ha demanat la ciutadania francesa. "Sempre seré europeu, això és una cosa segura", ha dit en un perfecte francès a la cadena de ràdio RTL."Un no pot dir als britànics: no sou europeus", ha explicat Stanley Johnson, 80 anys, que va ser eurodiputat entre 1979 i 1984, va treballar després per la Comissió Europea i es va convertir en artífex de la política ambiental comunitària. "Tenir un vincle amb la UE és important", ha explicat.Johnson també ha recordat que "per ser correctes, sóc francès. La meva mare va néixer a França, la meva àvia era totalment francesa. Així que per a mi és com reclamar el que sempre he estat. I això em fa molt feliç".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor