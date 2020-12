El 88% dels militants de Demòcrates avalen l'acord per presentar-se amb JxCat el 14-F

El 88% dels militants de Demòcrates han avalat l'acord per presentar-se amb JxCat a les eleccions previstes per al 14 de febrer. Segons un comunicat del partit, hi han participat 514 persones, només el 20% del cens, d'un total de 2.562 electors. Un 88,14% han votat a favor de l'acord, el 9,33% en contra i un 2,53% en blanc.Demòcrates assegura que l'objectiu és obtenir una majoria parlamentària que "activi la declaració d'independència del 2017 perquè Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república". En les últimes eleccions, el partit d'Antoni Castellà i Titón Lailla es va presentar amb ERC però van trencar relacions després que voluntaris de Demòcrates participessin en una reunió amb membres d'ultra dreta xenòfobs.L’acord amb JxCat preveu la participació de 9 persones de Demòcrates a les llistes electorals: Assumpció Lailla, Toni Castellà, Albert Donaire, Mercè Jou, Roger San Millán i Eduardo Reyes per la demarcació de Barcelona (en els números 16, 25, 39, 44, 47, 80); Jordi V. Pou per la demarcació de Lleida (en el número 11); Núria Buira per la demarcació del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre (en el número 12) i Mercè Garcia per la demarcació de Girona (suplent primera).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor