Detingut un menor a València per pegar i mossegar la seva mare per no voler-li comprar un patinet

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest dimecres a a la nit a València un menor de 14 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després de colpejar i mossegar a la seva mare. El motiu de l'agressió ha estat que la dona s'ha negat a comprar-li un patinet.Els fets han passat sobre dos quarts d'onze de la nit quan els agents que feien tasques de prevenció han estat alertats per la Sala el 091, perquè es dirigissin a un domicili on un menor estava colpejant la porta on vivia la seva mare, la qual havia agredida unes hores abans.El jove ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, ja que durant el matí havia agredit la seva mare, en dues ocasions, una vegada propinant-li un cop de puny i la següent una mossegada al pòmul. El detingut, sense antecedents policials, ha estat lliurat a la seva àvia, després de posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Menors.

