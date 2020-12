VÍDEO Un home celebra amb cava que li han tocat 10 euros de la Grossa

La Roca del Vallès ha repartit part del primer premi de la Grossa de Cap d'Any: el 35208 ha estat el número afortunat. Són 200.000 euros per bitllet. Uns bitllets que s'han venut a la gasolinera que hi ha tocant a la C-60, direcció Mataró. Tot i celebrar haver donat aquest premi, des de la direcció de la benzinera no s'han volgut fer declaracions als nombrosos periodistes que s'hi han aplegat.Aquesta imatge contrastava amb la que es vivia en diversos punts del centre de la Roca del Vallès, on la gent celebrava que un premi tan important s'hagués repartit al poble. Sobretot, per les conseqüències que té la pandèmia.L'Isma, que regenta el bar El Cafè, fins i tot celebrava amb cava haver estat premiat amb el reintegrament: "Vem agafar el bar en la primera onada del coronavirus, al març, i ara es toquen deu euros. Tot ajuda!".La Carmen, per la seva banda, lamentava no haver guanyat res, i més quan fa cinc anys a la Roca ja es va repartir el primer premi de la primera edició de la Grossa: "Tenia tres números, però no hi ha hagut sort". La Patricia, per la seva banda, encara estava més decebuda: "Aquest any no en compro, i va i toca! I, a més, acabat en 8, el número que sempre compro!".

