El 2021 arriba amb temps gèlid i possibles nevades a cotes força baixes

🔴 Possibilitat de nevades 🌨 aquesta nit-matinada i fins demà segons el @meteocat



➡ Es poden superar els 5 cm de gruix a cotes superior als 700m



✅ La cota de neu ❄ rondarà els 600m, tot i que localment baixarà fins als 400m



Prealerta pla #NEUCAT #ProteccioCivil



PRUDÈNCIA! pic.twitter.com/XeeRLvxl3x — Protecció civil (@emergenciescat) December 31, 2020

El 2021 poden passar moltes coses però el que és segur és que començarà amb temps gèlid. El fred, que anirà a més, s'allargarà almenys fins després de Reis. A més, durant la matinada i el matí de Cap d'Any podria nevar a cotes relativament baixes.Un front arribarà a Catalunya coincidint amb el nou any i reforçarà l'ambient fred. Inicialment, deixarà precipitacions al Pirineu a pràcticament qualsevol cota. Posteriorment, també pot afectar altres comarques on és menys habitual tant de la Catalunya Central, de l'altiplà central com de la zona Prelitoral. La cota, en general, està situada als 500-600 metres però puntualment pot nevar per sota.El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha activat un avís per possible acumulació de 5 centímetres per sobre dels 700 metres. De moment, afecta les comarques d'Osona, la Selva, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental el Moianès, Anoia, Segarra i la Conca de Barberà. A més, també es podria nevar al Ripollès i el Berguedà així com en qualsevol punt del Pirineu. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat el pla Neucat en fase de prealerta.El temps tendiria a estabilitzar-se al llarg de l'1 de gener, malgrat que no es descarta algun ruixat de neu a l'entorn d'Osona i el Ripollès a la tarda amb una cota relativament baixa.

