Un primer premi d'un milió d'euros celebrat en l'anonimat

L'estanquera del carrer Terol de Barcelona brinda amb un representant de Loteries de la Generalitat per haver venut el 1r premi de La Grossa de Cap d'Any del 2020. Foto: Jordi Velert

Les cròniques dels sortejos de loteria de Nadal solen calcar-se any rere any. Banys de cava, alegria esclatant, brindis dels premiats amb els venedors de la butlleta premiada i un grapat de càmeres de televisió enregistrant la clàssica escena. La pandèmia -i potser la discreció- ha modificat l'escena enguany a l'estanc de la Vila de Gràcia on ha caigut La Grossa de Cap d'Any.La propietària del negoci, Maria Àngels Morata, no estava al cas que anava a ser notícia fins que ha rebut la trucada del representant de Loteries de Catalunya per avisar-la. Durant el matí no paraven d'entrar al local assidus a la nicotina i no havia pogut seguir el sorteig. Minuts després de les dues del migdia, arriba la capgrossa que simbolitza el joc d'atzar de la Generalitat.A falta de premiats amb qui brindar, l'estanquera brinda amb el representant de Loteries i es fa fotos amb la capgrossa. Morata fa memòria i creu que va vendre cinc butlletes per via telefònica a un mateix comprador, que ara estaria a punt de cobrar un milió d'euros. La prudència devia aconsellar a l'afortunat guanyador evitar fer ostentació de la riquesa i en el moment d'escriure el text ni tan sols s'havia comunicat amb l'establiment.El 35.208 quedarà associat ja a la botiga de tabac del carrer Terol, regentada per Morata des de fa tot just poc més d'un any, i a una jornada de la Grossa de Cap d'Any enrarida per la pandèmia del coronavirus, que impedia veure el somriure de l'estanquera, tapat per la mascareta.

