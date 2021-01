Dilma Rousseff, Gerry Adams i una cinquantena de personalitats defensen la via de l'amnistia

Una cinquantena de personalitats internacionals han signat un manifest impulsat per Òmnium Civil Rights Europe -filial d'Òmnium Cultural- en favor de l'amnistia de tots els represaliats del procés. Entre els signants hi ha l'expresidenta del Brasil Dilma Rousseff; l'expresident del Sinn Féin Gerry Adams; la cantant Yoko Ono; l'activista xinès exiliat a Alemanya Ai Wei Wei; i cinc premis Nobel, Shirin Ebadi, Adolfo Pérez Esquivel, Jody Williams, Mairead Corrigan i Elfriede Jelinek. En el manifest, els signants lamenten la judicialització de la qüestió catalana, que agreuja el conflicte, i fan una crida al diàleg "sense condicions" que permeti als catalans "decidir el seu futur polític". El text es publica aquest dilluns als diaris The Washington Post i The Guardian.Sota el títol Dialogue for Catalonia, la cinquantena de personalitats també denuncien la repressió creixent i la manca de solucions que ha aportat la judicialització del conflicte i critiquen la sentència del Tribunal Suprem, que condemna a penes d'entre nou i tretze anys de presó els líders política i civils que van impulsar l'1-O.El manifest també fa referència a la resolució del grup de treball de l'ONU, que ha demanat més d'una vegada l'alliberament dels presos polítics i ha estat obviat pel govern espanyol. Així mateix, recorda que les principals organitzacions en defensa dels drets humans -com ara Amnistia Internacional- han criticat les decisions judicials i han denunciat vulneracions de drets que s'han dut a terme aquests últims anys a Espanya.El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha assegurat que qualsevol vulneració de drets fonamentals "és un atemptat contra la democràcia arreu del planeta" i ha lamentat la "greu anomalia" que suposa que un estat de la Unió Europea com Espanya "continuï ignorant l'ONU i les principals organitzacions de drets humans del món" per tal d'impedir el dret d'autodeterminació de Catalunya. "L'amnistia és imprescindible per afrontar la resolució democràtica del conflicte polític que ens manté a la presó i a l'exili", ha dit Cuixart.El text també està signat per relators especials de l'ONU, com Ben Emmerson o Michel Forst; presos polítics d'arreu del món, com Osman Kavala o Can Dundar; activistes com Mirta Baravalle; polítics d'arreu del món com el ministre sudafricà Ronald Kasrils o l'expresident d'Eslovènia Milan Kucan; personalitats de la cultura, com la cantant Joan Baez o els escriptors Irvine Welsh i Lana Bastasic; i directors d'institucions en defensa dels drets human, com el director de l'Institut Martin Luther King, Jr., Clayborn Carson, i el director del Centre Mahatma Gandhi per la Pau, Ramin Jahanbegloo.La nova crida internacional en favor de l'amnistia i la resolució democràtica del conflicte entre Catalunya i l'Estat arriba després que els partits independentistes (sense els comuns) aprovessin en l'últim ple de la legislatura una proposta per impulsar una llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. JxCat, ERC i la CUP registraran la proposta el 15 de març a la cambra espanyola. Aquesta opció, però, no té les majories necessàries, perquè el PSOE tanca files amb la dreta i la ultradreta en contra d'una amnistia per als prop de 3.000 represaliats del procés. Els socialistes, però, advoquen per opcions com els indults o la reforma de la sedició, tot i que ara com ara tampoc s'han traduït en res concret i els presos continuen tancats a la presó més de tres anys després del referèndum de l'1-O.

Manifest a favor de l'amnistia by edicio naciodigital on Scribd

