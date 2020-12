3.800 policies controlaran el compliment de les restriccions per Cap d'Any

Altres notícies que et poden interessar

Un dispositiu de prop de 3.600 efectius dels Mossos d'Esquadra i 249 agents dels cossos policials locals treballarà per fer complir les restriccions i les mesures de seguretat contra els contagis per coronavirus en una nit de Cap d'Any que arriba en plena expansió de l'epidèmia . El desplegament policial començarà a les 22 hores d'aquest dijous i finalitzarà a les deu del matí de divendres, segons ha anunciat el Departament d'Interior.Segons han indicat els Mossos, el pla consistirà en la "saturació" amb patrulles per controlar el compliment de les restriccions de mobilitat per part de la ciutadania. Els controls de mobilitat es realitzaran en punts fixos fins a la una de la matinada, quan comença el toc de queda aquest dijous al vespre, i passaran a ser dinàmics.L'altra finalitat principal dels cossos policials serà impedir festes il·legals i concentracions de persones, per a la qual cosa els Mossos també segueixen les xarxes socials per identificar possibles convocatòries de festes il·legals. A més, les forces de seguretat revisaran que es respectin els horaris permesos per part dels locals de restauració.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'ha felicitat pel "grau de compliment molt elevat" de les mesures restrictives en el que va de Nadal i ha demanat un esforç a la ciutadania per evitar contagis per Cap d'Any i Reis. "La suma del compliment per Nadal, Cap d'Any i Reis farà que hi hagi un índex de rebrot més important o menys important", ha pronosticat.El nivell de compliment per part de la ciutadania s'ha comprovat per la davallada de la mobilitat registrada pel Servei Català de Trànsit en les jornades festives, segons ha ressaltat Sàmper.El responsable de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha demanat que la ciutadania eviti trobades fora de l'àmbit de convivència, excepte per visitar persones que viuen soles o per "necessitat emocional"; i ha recordat que el confinament nocturn s'allarga fins a la una de la matinada amb la finalitat de permetre el retorn al lloc de residència, però no es permetrà mobilitat més tard.A la presentació del pla per Cap d'Any han declinat assistir representants del Departament de Salut, absència que Sàmper no atribueix a cap divergència sobre les mesures preses. El conseller ha explicat que no ha parlat amb la consellera Alba Vergès i que ha sabut cinc minuts abans de la convocatòria que no hi participaria cap representant de Salut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor