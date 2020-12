Cap usuari dona positiu a la residència de Lleida on va vacunar la infermera infectada

Altres notícies que et poden interessar

Cap dels 66 usuaris de la residència Balàfia I de Lleida ha donat positiu de covid-19 després de les PCR que s'han fet arran del cas de la infermera que tenia el virus i va participar en l'inici de la vacunació diumenge passat al centre. Segons fonts de Salut, sí que ha sortit un positiu entre els 77 empleats de la residència i ara ja són 2 els qui tenen el virus després que una treballadora no anés al centre diumenge en tenir símptomes.A l'equip de vacunació extern hi havia una infermera que tenia el virus i per això es van aïllar les 4 persones que l'acompanyaven. El cribratge a la residència es va fer dimarts passat i aquest dijous se'n farà un de nou per reforçar els resultats.Segons Salut, dels 66 usuaris de la residència, un total de 61 ja s'han vacunat amb el vaccí de Pzifer que es va començar a subministrar diumenge 27 de desembre. Així mateix, del total de 78 treballadors de la residència, 17 s'han vacunat ja.

