El PSC aposta per fer «tornar» la Catalunya perduda amb el procés

"Torna Catalunya". Aquest serà el lema del PSC de cara a les eleccions del 14 de febrer i que ha presentat aquest migdia la portaveu dels socialistes, Eva Granados. En un discurs combinant el català i el castellà, Granados ha agraït la feina feta a Miquel Iceta i el pas al costat per cedir el primer lloc de la llista al ministre de Sanitat, Salvador Illa, i ha assegurat que les enquestes els donen un important creixement. "Som el partit que més creixem i sortim a guanyar les eleccions", ha dit. Les prioritats d'un eventual govern del PSC seran la lluita contra la pandèmia, la recuperació econòmica i el retrobament entre catalans. "No oferim un candidat, oferim un president. El president Illa", ha dit Granados en roda de premsa.Granados ha dit que des de l'inici del procés hi ha hagut molts "atacs" i intents per fer desaparèixer el PSC de la vida política i qui ho ha "impedit" ha estat Miquel Iceta. És per això que la número dos dels socialistes ha volgut llançar un ferm "agraïment" per al primer secretari del PSC. La portaveu ha dit que la campanya del PSC és en contra de la resignació i a favor del "retrobament". "Ha de tornar el respecte i millorar la convivència a casa nostra", ha dit. Les tres prioritats del PSC de cara al 14-F és superar el virus, recuperar l'economia i apostar pel retrobament entre catalans."Catalunya necessita un canvi i un impuls importants", ha dit Granados, i ha diagnosticat una "il·lusió" que va molt més enllà del PSC gràcies a l'anunci de la candidatura d'Illa a la presidència. El lema dels socialistes serà "Torna Catalunya", per reivindicar una Catalunya "que mai no hauríem d'haver perdut". "La Catalunya de què parla aquesta campanya és la que hem perdut per culpa del procés. És l'anhel de país que tenim els socialistes per al conjunt dels ciutadans. És un projecte per recuperar el país per a tots i amb tots", ha dit Granados. El Govern que proposen els socialistes és "seriós i amb un projecte ambiciós de futur". "La campanya serà en positiu, sense confrontacions, sense respondre a provocacions ni debats estèrils. Posarem al centre els catalans", ha afegit.Granados ha assegurat que al PSC li agradaria tenir "un ministre català" al govern espanyol. En aquestes últimes hores ha sonat el nom d'Iceta com a possible ministre, però Granados ha dit que això serà decisió del Pedro Sánchez, que serà l'encarregat de decidir la composició del consell executiu. La número 2 del PSC tampoc ha concretat quan deixarà Illa la cartera de Sanitat i s'ha mostrat convençuda que podran aconseguir vots de "tot l'espectre polític", no només de Ciutadans o comuns.El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat que té una "immensa gratitud" cap al ministre i candidat del PSC i li ha mostrat "tot el suport". Sánchez també ha agraït "l'enorme compromís" del primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta. Sánchez ha afirmat que el projecte del PSC al 14-F és "un projecte per a tots i totes, per fer tornar la Catalunya que mereixem". "Torna Catalunya, torna el futur", ha dit Sánchez en una piulada a Twitter aquest dijous.El primer acte de campanya serà el 3 de gener a la seu del PSC, ja amb el candidat Salvador Illa. El PSC no renuncia a fer una campanya per mobilitzar els catalans, però es farà respectant les restriccions sanitàries. "Serà una campanya amb molt material audiovisual i amb protagonisme de la tecnologia. Haurem de canviar els escenaris habituals", ha dit Granados. Als matins, l'espai habitual dels actes seran a la seu del PSC mentre que a les tardes la campanya serà al territori i en termes sectorials.

