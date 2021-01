Anatomia del 14-F: el «postprocés» busca lideratge

Hagamos memoria, porque gano Cs en las últimas elecciones al Parlament? creo que gran parte del electorado unionista creia que ciutatans era el mas beligerante con el independentismo y le cedio el voto. En estas elecciones puede pasar lo mismo, creo que el partido mas beligerante es VOX y ademas toca temas como los OKUPAS, la inmigración ilegal etc... Temas que los que mas lo sufren son los barrios perifericos, por desgracia me temo que Garriga (lider dde VOX en Catalunya) puede ser una sorpresa

Falta uno Per Ex votant de CIU el 3 de gener de 2021 a les 11:32

Cap d'ells aconseguirà res

Per Anonim 1234 el 3 de gener de 2021 a les 10:55 1 0

Tots esperen que la independencia arribi mitjançant un pacte amb l'estat, i aixó no arribarà mai. Pensen que al final forçaran l'estat a negociar. Ja poden esperar asseguts, l'estat no negociarà mai una separació que sap que seria la seva ruina total. I respecte a la via unilateral, alguns volen perquè entenen que és l'única via realista, però no saben com fer-ho.