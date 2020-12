D'aquesta crisi m'ha meravellat la implicació desinteressada de tantes persones que ens recorda que:



"hi ha en l’home més coses dignes d’admiració que no de menyspreu."



El 2021 serà sens dubte un bon any i recuperarem les #escenes_que_ens_feien_feliços.



Bon 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ a tots! pic.twitter.com/WBQ5Vy5SKo — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 31, 2020

Altres notícies que et poden interessar

El 2020 ha estat un any especialment dur i complicat . Ara bé, amb la dosi d'optimisme necessària, segur que també se'n poden extreure elements bons. Oriol Mitjà ha compartit el seu: la "implicació desinteressada de tantes persones" per plantar cara a la pandèmia del coronavirus.L'epidemiòleg explica que aquest fet l'ha "meravellat" i defensa que ens ha de recordar que "hi ha en l'home més coses dignes d'admiració que no de menyspreus". "El 2021 serà sens dubte un bon any i recuperarem les escenes que ens feien feliços", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor