Un home s'enfronta a quatre anys de presó per tocar el cul a una menor a Vic

La Fiscalia demana quatre anys de presó i cinc anys més de llibertat vigilada, posteriorment, per a un home de 31 anys, veí de Navàs (el Bages), per tocar el cul a una noia de 14 anys durant la Festa Major de Vic, el juny de l’any passat . L’home està acusat d’un delicte d’abús sexual a una menor.Els fets van tenir lloc a la plaça Catedral, on el bagenc, amb la intenció de “satisfer el seu desig libidinós”, segons la Fiscalia, va tocar el cul a la jove sense el seu consentiment. Ella va denunciar els fets al Punt Lila, que va avisar la Guàrdia Urbana.Els agents es van desplaçar al lloc dels fets i, amb la descripció que els havia proporcionat la jove, van localitzar l’acusat. Es va practicar la detenció i va passar a disposició judicial. El jutge va dictar llibertat amb càrrecs i el cas segueix obert. El judici es farà el 12 de gener.En el seu moment, l'acusat va negar els fets i va proclamar la seva innocència, en declaracions a Osona.com En la majoria de festes de la Festa Major de Vic hi ha carpes en què s'hi poden trobar els punts liles, per denunciar una agressió. L'Ajuntament de Vic va aprovar recentment el protocol per abordar les violències sexuals i sexistes.

