VÍDEO Els robots de Boston Dynamics ja ballen molt millor que bastants humans

It's pretty awesome how dancing makes robots less intimidating. Looking forward to seeing more nontrivial Machine Learning on these robots. Credit: Boston Dynamics. pic.twitter.com/wnB2i9qhdQ — Reza Zadeh (@Reza_Zadeh) December 29, 2020

Hi ha persones que tenen un talent natural pel ball, n'hi ha que (amb més o menys gràcia) es defensen i n'hi ha que haurien de tenir prohibit aixecar-se de la cadira o separar-se de la barra en qualsevol festa. Doncs bé, les màquines de la famosa companyia Boston Dynamics no poden formar part del primer grup (perquè, de talent natural, no en tenen res), però s'han fet virals per la seva espectacular coreografia al ritme del clàssic Do you love me?, de The Contours El vídeo, que encapçala aquesta notícia, acumula més de 10 milions de visualitzacions des del 29 de desembre, a les quals cal sumar-ne uns quants milions més a través de les xarxes socials. El moviment dels robots és immòtic i el ritme amb què ballen és infinitament millor al de molts éssers humans. Meravellós o terrorífic?

