Quins peatges baixaran de preu i quins pujaran aquest 2021?

El govern espanyol reduirà un 0,08% el preu dels peatges a les autopistes de titularitat estatal que passen per Catalunya. El canvi de tarifes s'aplicarà a partir d'aquest divendres 1 de gener i afectarà el tram de l'AP-7 que transcorre entre Vila-Seca i La Jonquera i al tram de l'AP-2 que passa per Saragossa i El Vendrell.La mateixa rebaixa s'aplicarà a les autopistes AP-66 (entre Campomanes i Lleó) i AP-68 (entre Saragossa i Bilbao), mentre que a la resta de vies es reduiran els peatges un 0,11%. Excepcionalment, tres autopistes incrementaran les tarifes per finançar costos relacionats amb l'execució d'obres o per compensar una congelació de preus inicial per "raons d'interès públic", tal com ha especificat el Ministeri de Transports.Les tres autopistes on s'incrementaran els preus són el tram de l'AP-7 entre Alacant i Cartagena (+0,89%), l'autopista AP-9, que va de Ferrol a la frontera portuguesa (+0.92%) i el tram de l'AP-6 entre Villalba i Adanero (+0,74%).La notícia arriba pocs dies després que la Generalitat anunciés una rebaixa mitjana del 0,8% en les seves autopistes, en consonància amb la davallada de l'Índex de Preus al Consum (IPC).

