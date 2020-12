El Col·legi de Metges de València reclama un confinament total

Altres notícies que et poden interessar

La presidenta del Col·legi Oficial de Metges de València, Mercedes Urtado, ha afirmat aquest dimecres que "des d'una perspectiva sanitària, hi hauria d'haver un confinament total" al País Valencià. Segons opina, la situació de la pandèmia "clama al cel" i hi haurà "una autèntica pujada de gener" després de les festes i les reunions familiars. "Estem ficats en un tsunami cap amunt", ha agregat.El País Valencià ha registrat aquest dimarts, 29 de desembre, 3.950 positius, la xifra més elevada de la pandèmia, i 60 morts, la segona més segona.La presidenta del Col·legi de Metges ha advertit que els professionals sanitaris estan "preocupats i saturats" perquè els hospitals i les UCI "tornen a estar plens" i això no té perspectives de parar després de les festes de Nadal i Cap d'Any. "Si no es compleixen les normes i la gent celebra alegrament el Nadal com un altra any qualsevol, això passarà factura el gener", ha alertat.Hurtado ha assenyalat que tant l'òrgan col·legial com les institucions "no han parat d'apel•lar a la responsabilitat" però "hi ha una part de la població que ho està espatllant tot". En aquest context, ha afirmat: "Si apel·lant a la responsabilitat no fan cas, ens quedarà un confinament de tots, que pagarem per aquests grups de població que no estan complint".El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, s'ha mostrat d'acord amb aquestes afirmacions. "Cal un confinament total, sanitàriament parlant. Llavors hi ha la part econòmica, però aquí hi ha vides en joc", ha criticat.

