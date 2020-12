(1/2) #bomberscat ens hem activat amb 13 dotacions per col·laborar en la recerca d'una dona de Vilassar de Mar, desapareguda el passat dia de Sant Esteve. Voluntaris que l'estaven buscant haurien escoltat crits d'auxili a la zona de la Pedrera (Teià). — Bombers (@bomberscat) December 30, 2020

Els Bombers han activat 13 dotacions per col·laborar en la recerca de la dona de Vilassar de Mar que està desapareguda des del dia de Sant Esteve.Segons el cos dels Bombers, voluntaris que l'estaven buscant haurien sentit crits d'auxili a la zona de la Pedrera, a Teià. Els Bombers s'han activat amb el cos GRAE de muntanya ja que es tracta d'una zona en què sembla haver-hi pous.També hi treballen membres del grup caní de recerca i del grup operatiu per distribuir les tasques i els sectors de recerca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor