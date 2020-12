Junts situa dirigents fidels a Puigdemont i Borràs al capdavant de la llista del 14-F

Cauen de les llistes Pilar Calvo i Aleix Sarri; ascendeix posicions Judith Toronjo (JNC)

Dirigents afins a Laura Borràs escalen posicions en la llista de Junts a les eleccions del 14-F, que encapçala Carles Puigdemont de forma simbòlica i presenta l'ara cap de files de JxCat al Congrés com a aspirant a presidir la Generalitat. Diputats com ara Aurora Madaula o Francesc de Dalmases ocuparan posicions predominants de la llista després que la militància triés els primers llocs de les candidatures La candidatura del partit de Puigdemont confirma en les primeres posicions per Barcelona -després de Puigdemont i Borràs- el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell; la vicepresidenta i portaveu de Junts, Elsa Artadi (número 4); el diputat al Congrés Jaume Alonso-Cuevillas (número 5); la portaveu del Govern, Meritxell Budó (6); el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró (7); i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra (8).Erra entra en posició de sortida en unes llistes de què cau la coordinadora de Junts a Barcelona, Pilar Calvo, tot i haver estat la novena dirigent amb més suports de les bases. La novena posició és per a l'exconseller i eurodiputat Lluís Puig, que no podrà ocupar l'escó. Precedeix la diputada al Parlament Aurora Madaula, propera a Borràs, que obté la desena posició de la llista.Madaula queda per davant del número 11 de la candidatura, el conseller de Territori, Damià Calvet, que va ser adversari de Borràs en les primàries per a triar el presidenciable de la formació . Calvet va ser el novè dirigent més votat en la votació per ordenar la llista. En dotzena posició se situa Mercè Esteve Pi, alcaldessa de Begues, i Josep Rius queda en 13a posició.També obté una posició favorable Judith Toronjo, líder de la JNC, l'antiga organització juvenil del PDECat que ara està vinculada a Junts. Si les bases del partit la ratifiquen, quedarà en 14a posició; seguida pel diputat Francesc de Dalmases (15) i la diputada de Demòcrates Assumpció Laïlla (16). El partit democristià va anunciar aquest dimarts una entesa per concórrer a les llistes de Junts Entre els damnificats de la confecció de les llistes, a més de Calvo, se situa Aleix Sarri, antic assessor del conseller Ramon Tremosa durant la seva etapa com a eurodiputat, que no apareix a la llista tot i la seva 11a posició entre els més votats de les primàries. Tampoc obté una posició de sortida Jordi Pesarrodona, amb més vots que Dalmases i que el secretari d'Organització, David Saldoni, que es col·loca en 19a posició, seguit per la regidora de Sabadell Lourdes Ciuró (20). JxCat va obtenir 17 diputats per Barcelona en les eleccions d'ara fa tres anys.Per Girona, territori on JxCat va obtenir set diputats el 2017, a més dels quatre candidats seleccionats per primàries -la diputada Gemma Geis, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; Salvador Vergés i Francesc Ten- obtenen posicions destacades Maria Antònia Batlle (5), Ferran Roquer (6) i Jordi Munell(7).Per Lleida, demarcació en què el cap de cartell és el conseller Tremosa; després de Cristina Casol i Jordi Fàbrega, elegits a les primàries; se situen en posicions de possible sortida Anna Feliu (4), Joan Carles Garcia (5) i Jeannine Abella (6). JxCat va obtenir sis diputats en aquest territori el 2017.A la circumscripció de Tarragona, a més dels tres candidats triats en primàries, el president de JxCat al Parlament, Albert Batet, Mònica Sala i el secretari de la Mesa del Parlament Eusebi Campdepadrós; obté una posició de possible sortida Teresa Pallarès, regidora a Reus. JxCat va obtenir quatre diputats en aquesta circumscripció en les eleccions del 2017.Les bases de Junts tenen fins aquest dijous a les 14 hores per validar les candidatures, confeccionades per l'executiva nacional en funció de criteris com "la paritat, la pluralitat ideològica, l’equilibri territorial, la diversitat professional, l’equilibri entre experiència i renovació institucional i la diversitat generacional". Els integrants de la llista que rebin menys del 50% de suport dels vots emesos variaran de posició.

