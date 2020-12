El PDECat es ven com la Convergència «de tota la vida» en el seu vídeo de campanya

❌ No podem estar en mans de la CUP una altra vegada.



📈 Necessitem recuperar el país, l'economia, i el prestigi de les nostres institucions.



✅ Això només ho podem fer els que ja ho van fer.#ElsDeTotaLaVida pic.twitter.com/YtmsZzsxP1 — PDeCAT - Partit Demòcrata 🎗 (@Pdemocratacat) December 30, 2020



El PDeCAT ha llançat un espot electoral de cara a les eleccions del 14-F que reivindica Convergència i es presenta com "els de tota la vida". En l'anunci es veu com una família parla sobre qui votaran en les pròximes eleccions al Parlament. I un dels membres diu que votarà l'exconsellera d'Empresa Àngels Chacón i "el partit del president Mas" amb l'argument que són persones preparades per treure Catalunya de la crisi."El cor et pot demanar una altra cosa, però necessitem reconstruir el país, l'economia i recuperar el prestigi de les nostres institucions. I això només ho poden fer els que ja ho han fet", afegeix. L'àvia pregunta qui són els que representen això, i una altra persona de la família respon: "els de tota la vida".A l'espot hi apareixen una urna de l'1-O, una fotografia d'una de les mobilitzacions de l'Onze de Setembre i se sent una ràdio que alerta que el proper govern pot dependre de la CUP o del PDeCAT.La formació anticapitalista ha respost fent referència a les "400 famílies de sempre" que Fèlix Millet va dir un dia sobre qui remena les cireres a Catalunya. En un altre tuit, la CUP també ha contestat amb una imatge de la família Pujol-Ferrusola.

