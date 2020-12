La pandèmia ja accelera l'expansió abans de Cap d'Any, segons les primeres dades post-Nadal

Altres notícies que et poden interessar

Mentre arriba l'esperança en forma de vacuna, també sembla que es compleixen els pitjors pronòstics pel que fa a l'impacte de les festes nadalenques en la pandèmia. L'aparent millora d'algunes dades i, en concret, la Rt que torna a caure a l'entorn d'1 aquest dimecres són un miratge degut a l'impacte de tres festius en el càlcul i el retard en les notificacions, ja que d'altres indicadors, i molt en concret els positius amb tests d'antígens a simptomàtics, apunten a que les trobades familiars poden haver comportat una nova acceleració a les portes del cap d'any.Aquest indicador dels tests d'antígens a simptomàtics és molt útil, ja que permet recollir el resultat el mateix dia i és un bon índex de referència del que posteriorment reflectiran el conjunt de resultats de PCR -que triguen uns dies a arribar- i tots els tests d'antígens. I en concret, després de la caiguda pròpia dels festius, dilluns es van registrar 1.535 positius a simptomàtics, molts més que els 1.137 del dilluns anterior. Tot i això, aquest increment es podria deure als casos no diagnosticats els dies previs, motiu pel qual serien encara més preocupants els 1.277 positius de dimarts, molt per damunt dels 895 del mateix dia de la setmana anterior.El nombre de contagis ja anava creixent, setmana rere setmana, des del pont de la Puríssima, però aquest salt d'ara és superior als anteriors. I malgrat que les dades globals són provisionals des del diumenge, ja s'han notificat 3.285 positius totals del dilluns -i encara queden moltes PCR per computar-, una xifra que no es veia des del 10 de novembre. I pel que fa a positius per antígens a simptomàtics, cal remuntar-se fins al 2 i 3 de novembre -just després del pic de la segona onada- per trobar dos dies correlatius en què se n'hagin detectat tants, 2.812.Caldrà estar atents a aquest i altres indicadors per calibrar si es tracta d'un augment sobtat encara degut als retards en les notificacions pels festius previs o realment suposa un accelerador d'una tendència creixent que ja s'arrossegava. De fet, els positius a simptomàtics en antígens es consideren un "índex sentinella" perquè permet preveure com evolucionaran dies més tard tota la resta, ja que el total de positius per PCR i antígens acostuma a triplicar aquesta xifra ja computada el mateix dia, amb una correlació molt constant.Si això es complís d'aquesta manera de nou, podria suposar una acceleració de l'expansió similar al del pont de la Puríssima, amb l'afegit que aquest cop hi haurà un nou impacte poc després, el de cap d'any. El gràfic inferior evidencia com es compleix la correlació entre tests d'antígens a simptomàtics i positius totals, havent avançat ja el repunt entre el 8 i el 15 de desembre, seguit d'un creixement més lent posterior de la incidència setmanal del coronavirus. I després de caure per la reducció de les proves durant els darrers festius, torna a disparar-se.Ara bé, l'evolució mitjana de Catalunya amaga molts matisos territorials, ja que les regions sanitàries i fins i tot les comarques presenten evolucions dispars, tot i que amb una tendència compartida cap a l'empitjorament. Amb l'excepció de l'Alt Pirineu-Aran, una àrea molt diversa i amb evolució més caòtica, o Lleida, on les festes de Nadal no sembla que hagin incrementat la incidència per damunt del ritme que portava.La Catalunya Central, en canvi, es manté des de fa una setmana com la zona amb major incidència, seguida ara per Girona. Tot i això, la regió que sembla que dispara més el nombre de contagis és la metropolitana sud, que ha passat d'una ràtio setmanal de 154,7 per cada 300.000 habitants a 230,7 en tan sols set dies. La metropolitana nord, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona estan també ara pitjor que abans del Nadal, però amb unes ràtios encara més baixes que la mitjana, mentre que la incidència a la ciutat de Barcelona ha crescut de forma constant des del pont, sense frenar el creixement com van fer altres regions i això també preocupava ja abans de les festes.Un altre dels indicadors que preocupen és el percentatge de positius, que amb les dades consolidades ja frega el 6%, xifra que no se supera des del 23 de novembre, fa més d'un mes. El 5% que recomana l'Organització Mundial de la Salut per tenir controlada la pandèmia, en tot cas, ja fa uns dies que ha quedat enrere. I aquest indicador encara pot pujar més amb les dades posteriors al Nadal, ja que la positivitat en antígens a simptomàtics s'ha disparat i, malgrat que en aquest cas la correlació no és tan clara, sí que acostuma a ser un bon senyal d'alerta del que pot passar.Si es confirma aquesta nova acceleració, en pocs dies també es poden començar a omplir més ràpid els hospitals quan encara quedaven molt lluny de retornar als nivells previs a la segona onada. L'augment d'ingressats, però, ja fa uns dies que es produeix i ara ja n'hi ha 1.820, més de 400 per sobre els 1.402 de l'11 de desembre, a partir del moment en què els centres sanitaris van començar a patir el repunt del pont.Pel que fa als ingressats crítics, també estan creixent, tot i que per ara de forma més lenta. Ara hi ha 376 hospitalitzats per Covid a les UCI, força més que els 317 del 23 de desembre. L'augment no es deu encara als possibles contagis durant les festes de Nadal, sinó sobretot a l'empitjorament de pacients ingressats després del pont. S'allunya, en tot cas, l'horitzó dels prop de 150 crítics que hi havia durant el setembre, i més que ho farà les setmanes posteriors si es confirmen les males dades recents en contagis i noves trobades com la de cap d'any tenen un nou efecte multiplicador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor