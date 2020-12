Illa: «Estic preparat per presidir Catalunya»

"Estic preparat per presidir Catalunya". Cinc paraules li han estat suficients a Salvador Illa p er assumir el nou encàrrec d'intentar guanyar la presidència de la Generalitat . El ministre de Sanitat i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, han escenificat davant del consell nacional del partit el relleu al capdavant de la candidatura a les eleccions del 14-F. El líder dels socialistes catalans ho ha definit com una proposta per "rebel·lar-se contra la resignació" de només aspirar a ser segona força a Catalunya. "Volem governar", ha proclamat.Illa ha reivindicat el seu paper al capdavant de la gestió de la pandèmia. "O por o confiança, o por o esperança, o por o retrobament", ha assegurat per definir la cruïlla en la qual, en plena crisi sanitària, econòmica i social es troba en aquests moments Catalunya. El repte de ser cap de llista, ha dit, s'ho pren com un "acte de servei", també en el sentit d'impulsar una agenda de "retrobament" després d'una dècada de conflicte enquistat entre Catalunya i Espanya."Confio en Catalunya i torno a Catalunya amb el repte de tornar al punt en què vam deixar d'escoltar-nos", ha insistit. Illa ha encoratjat els socialistes a "lluitar" per la presidència de la Generalitat i fer-ho "amb respecte però amb contundència i claredat". També en aquests termes ha situat Iceta el nou escenari, que ha plantejat no com una "batalla per uns quants escons més" o per ser segona força, sinó per tenir possibilitats reals de presidir la Generalitat i continuar el fil de Pasqual Maragall i José Montilla."No volem una Catalunya tancada en si mateixa i mediocre a la qual se li va prometre la independència i només se l'ha portat a la decadència", ha assegurat Iceta, que ha reivindicat un president capaç d'"unir els catalans i no de dividir" o de governar "només per a una meitat". El líder del PSC ha assegurat que aquestes no són unes eleccions qualsevol, sinó que està en joc deixar enrere el que ha definit com una "dècada estèril".Iceta ha argumentat que la decisió de cedir el testimoni a Illa és "personal", però "sobretot política" per no deixar-se arrossegar "per la inèrcia". Ha reivindicat la tasca feta des del 2014 per recuperar el PSC i que si ara fa un pas al costat és per no quedar "paralitzats" i trair d'aquesta manera "l'esperit fundacional" del PSC.

