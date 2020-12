Torra acusa la Moncloa de fer una gestió «mesquina» de la pandèmia en el seu balanç del 2020

El 2020 es tanca amb una altra anomalia: la d'un president de la Generalitat -que ja no ho és, després d'una inhabilitació judicial- enregistrant un discurs de Cap d'Any lluny del Palau de la Generalitat. Quim Torra s'ha volgut adreçar els catalans en les últimes hores de l'any, com acostumen a fer tots els presidents en exercici del càrrec, per fer el seu balanç del curs que es tanca. Amb un missatge gravat a l'antiga farmàcia de l'Hospital de Santa Caterina de Girona -per sintonitzar la denúncia de la repressió amb la complexitat d'un 2020 marcat per la pandèmia-, Torra ha acusat el govern espanyol de practicar una gestió "interessada i sovint mesquina" de la crisi del coronavirus i ha convidat els catalans a extreure'n lliçons per al futur, per fer un "salt cap la llibertat i la democràcia plena".Torra ha recordat que, en la resposta que va oferir la Moncloa a la Covid-19, es va "despullar com mai fins ara l'autonomia dels catalans". L'expresident, que es deslliura d'haver fet un "ús polític" de la pandèmia i la posterior crisi -un comportament que sí que atribueix al govern espanyol-, ha afirmat que es considera "legitimat" per demanar als catalans que siguin "conseqüents" en la defensa de la "sobirania". "Necessitem tota la sobirania possible per prendre les regnes del país i servir la ciutadania tal com es mereix", ha exposat Torra en el seu missatge.Per l'expresident, davant la "davallada moral i política" que projecta l'Estat, els catalans han de triar entre "regne d'Espanya o República catalana, monarquia o democràcia, repressió i corrupció o llibertat i justícia". "Cal prendre la decisió i, insisteixo: ser-ne conseqüents", ha afegit. En el discurs enregistrat a Girona -ciutat en la qual ha ubicat la seva oficina d'expresident-, Torra ha subratllat que la repressió ha assolit quotes mai vistes en democràcia: "Ha estat la legislatura de la més gran repressió viscuda des del franquisme".El màxim responsable del Govern de la Generalitat fins a la sentència per desobediència dictada pel Tribunal Suprem també ha fet autocrítica. "La legislatura que ara s’acaba no ha servit per avançar com hauríem volgut en fer realitat la República independent que els catalans van decidir en el referèndum del Primer d'Octubre", ha sostingut. No ha definit responsables d'aquest atzucac de l'independentisme. En canvi, sí que ha assenyalat els mals de l'Espanya que "ha ajudat a escapar un rei [en referència a Joan Carles I] perseguit per una immensa taca de corrupció".Després d'enviar un missatge de condol a les famílies colpejades per la pandèmia, i ja en el capítol de desitjos per al 2021, l'expresident ha demanat convertir el nou any en un moment de "retrobament" i "esperança". "Sapiguem respectar el valor de la vida", ha conclòs.

Discurs de Cap d'Any de Quim Torra. by naciodigital on Scribd

