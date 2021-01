Miquel Iceta, nou ministre de Política Territorial

El líder del PSC, Miquel Iceta, posa rumb a Madrid. Quasi un mes després d'haver-se formalitzat el seu relleu com a cap de llista a les eleccions del 14-F i que Salvador Illa hagi dit adeu definitivament al ministeri de Sanitat aquest dimarts, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha cridat a files Iceta perquè sigui ministre de Política Territorial. Carolina Darias, que es farà càrrec de Sanitat, havia estat fins ara al capdavant d'aquesta cartera.La modificació a la Moncloa ha estat "un reajust de mínims", en paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha destacat també que les dues noves incorporacions "coneixen molt bé" les àrees que assumiran a partir d'aquest dimecres. En el cas d'Iceta, n'ha destacat la seva capacitat per "construir consensos" i la vocació d'impulsar la covergança amb les comunitats autònomes, així com la coordinació i la cooperació per superar la pandèmia.La designació d'Iceta com a ministre tanca el moviment de fitxes que han fet els socialistes per canviar el candidat del PSC a les eleccions catalanes. Ja hi havia hagut altres intents de trobar un nou emplaçament per al líder dels socialistes catalans. El més clar: quan Sánchez el va proposar per ser el president del Senat. Aquest pla, pel qual José Montilla va deixar el càrrec de senador, es va estroncar perquè ERC va declinar donar-hi un suport que era imprescindible per assumir el càrrec per designació autonòmica.Així doncs, la Moncloa serà la pròxima destinació d'Iceta després de renunciar a optar per tercera vegada a la presidència de la Generalitat i de decidir posar fi a 21 anys com a diputat del Parlament. El relleu per Illa estava decidit des del passat 17 de novembre i Sánchez ha tingut temps per preparar un canvi de peces i donar-lo per tancat just a les portes de l'arrencada de la campanya catalana. Finalment, la remodelació no ha anat més enllà, com inicialment s'havia especulat, perquè Podem no ha volgut tampoc fer canvis en els seus ministres i perquè Sánchez ha descartat canviar més ministres.Quan Sánchez va intentar situar Iceta com a president del Senat, el també líder del PSOE va destacar la contribució d'Iceta al projecte federalista que els socialistes assenyalen com a horitzó. Ara, considera que aquest bagatge li pot servir per fer-se càrrec de Política Territorial, des d'on pretén potenciar el model de "cogovernança" que els socialistes reivindiquen que han consolidat durant la gestió de la segona etapa de la pandèmia amb les autonomies.Carolina Darias, que fins ara ocupava el ministeri que assumirà Iceta, passarà a ser ara la nova ministra de Sanitat, ja que Illa es dedicarà exclusivament al repte d'intentar assolir la presidència de la Generalitat. De fet, Darias ha participat en quasi totes les reunions que Illa ha mantingut amb les autonomies en el marc del consell interterritorial de sanitat, amb la qual cosa l'agenda del ministeri no li resultarà aliena.

