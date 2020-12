Vox insulta Miki Nuñez i li surt el tret per la culata

A ver, pintamonas, que quedaste de los últimos en Eurovisión.



Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo. https://t.co/NjziMH1SX7 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) December 30, 2020

Miki Nuñez en Eurovisión: 53 votos



La moción de censura que le hicisteis al gobierno: 52 votos https://t.co/Od4pqWtPKi — Gabry🔻 (@gabrysucks) December 30, 2020

L'opinió de Miki Nuñez sobre Vox ha encès el partit ultra. Així s'ha demostrat després que el cantant català assegurés en una entrevista a El Mundo on afirmava que "em cago fortament en Vox" i que "si ets de Vox, no sé què cony fas escoltant-me".El comentari ha desfermat la ira del partit, que ha atacat Miki Núñez amb duresa: "A veure, pintamones, que vas quedar últim a Eurovisió. Per tu, cantar i no cagar-la ja és un esforç", han manifestat des del seu compte oficial.La resposta de Vox ha provocat una allau de comentaris -favorables i crítics-. El més aplaudit, però, ha estat una clatellada brutal al partit: "Miki Núñez a Eurovisió: 53 vots. La moció de censura que vau fer al govern: 52 vots". La resposta ha obtingut gairebé 15.000 likes en només unes hores.

