El 2021 pot començar amb neu a cotes força baixes

Pel Cap d'Any és possible que s'acumulin gruixos superiors a 5 cm a cotes superiors a 700 metres a les següents zones avisades. S'haurà d'anar seguint la situació amb cura perquè la incertesa associada a la predicció dels models meteorològics és gran. pic.twitter.com/x3I0DCY6hS — Meteocat (@meteocat) December 30, 2020

Deixar enrere el fatídic 2020 i començar el nou any amb una nevada de postal? Ara mateix, aquest escenari és possible. Els diversos models meteorològics coincideixen que el fred d'aquests dies continuarà i es reforçarà amb l'arribada d'un front que pot deixar neu a cotes relativament baixes.Les precipitacions començaran la mateixa nit de Cap d'Any al Pirineu, afectant a pràcticament qualsevol cota. A mesura que avanci la nit i matinada saltaran a punts del Prepirineu, de la Catalunya Central i més puntualment del Prelitoral.Fora del Pirineu inicialment la cota es pot situar a l'entorn dels 500-600 metres però no és descartable que baixi fins a 400, o puntualment per sota. En aquest sentit es pot veure nevar bé a les valls del Ripollès, Osona, el Berguedà, el Moianès i, fins i tot, en algun punt elevat del Vallès Oriental.De moment, l' avís del Meteocat és molt prudent i es limita a advertir de possibles acumulacions de 5 centímetres per sobre els 700 metres a Osona, el Vallès Oriental i la Selva. És molt probable que en les properes hores s'ampliï l'abast territorial.Més enllà del dia de Cap d'Any, tot apunta que les possibilitats de fred i neu a cotes força baixes es podran repetir.

