Vuit sanitaris alemanys reben una sobredosi de la vacuna contra el coronavirus

La campanya de la vacunació contra la Covid-19 ha començat amb un incident a Alemanya, on vuit treballadors d'una residència van rebre una dosi cinc vegades més alta de la recomanada, tal com van confirmar les autoritats del districte de Pomerània Occidental-Rügen.Dels vuit sanitaris afectats per l'"error" en l'administració del vaccí de Pfizer i BioNTech, quatre van ser ingressats a l'hospital després de desenvolupar símptomes similars als de la grip.Stefan Kerth, cap del districte, va emetre un comunicat on lamentava "profundament" l'incident: "Aquest cas es deu a errors individuals. Espero que cap afectat pateixi efectes secundaris greus", afirma.

