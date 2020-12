Cap contagi en el concert amb mig miler de persones a la sala Apolo

Altres notícies que et poden interessar

Cap dels 463 assistents al concert de la sala Apolo, que va tenir lloc el 12 de desembre en el marc d'un estudi clínic, s'ha contagiat del coronavirus, mentre que s'han registrat dues infeccions entre les 496 persones del grup control, és a dir, aquelles que no hi van entrar. Els doctors Josep Maria Llibre i Boris Revollo, responsables de l'estudi, han explicat que els resultats demostren que és "segur" assistir a un concert amb aquestes condicions: tests d'antígens, mascaretes FFP2 i control de fluxos."L'estudi permet dir que si fas una activitat similar serà segura, però com més t'allunyis d'aquestes característiques, major és la incertesa", ha afirmat Llibre. L'estudi ha estat liderat per la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) i el Primavera Sound.

