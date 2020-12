Illa va defensar fins aquest dimarts que Iceta seria el candidat del PSC

Salvador Illa confirma en @LaHoraTVE que no se presentará como candidato a las elecciones en Cataluña: "El candidato va a ser Miquel Iceta, que es la persona que está en mejores condiciones para abanderar este cambio"



📺 https://t.co/jsEYspybjz #LaHoraSalvadorIlla pic.twitter.com/JLlZLDLKkI — RTVE (@rtve) December 29, 2020

Miquel Iceta a #ElsMatinsTV3:

📌 "Soc millor candidat que Illa. És important tenir-lo a Madrid i repartir-nos les feines"

🔹 Descarta aprovar una llei electoral parcial per a les eleccions del 14 de febrer.

🔹 Descarta també un govern de PSC, PP i Cs després dels comicis. pic.twitter.com/LIBDPKC8aP — Els matins TV3 (@elsmatins) October 6, 2020

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va defensar fins aquest dimarts que Miquel Iceta seria el candidat del PSC a les eleccions del 14 de febrer. "És el candidat en millors condicions per liderar el canvi a Catalunya", va assegurar en una entrevista a TVE. Però 24 hores després s'ha produït un gir de guió i finalment serà ell i no Iceta el cap de llista dels socialistes catalans per intentar aconseguir la presidència de la Generalitat.Malgrat que els rumors sobre que Illa podia ser el candidat venen de lluny i van prendre força a principis de setembre, Iceta sempre va negar aquesta possibilitat. De fet, en una entrevista el 6 d'octubre a TV3, es va expressar així: "Soc millor candidat que Illa. És important tenir-lo a Madrid i repartir-nos les feines".En el moment d'optar al càrrec de cap de llista, només Iceta va fer el pas de presentar-s'hi. Aquest dimecres al migdia el PSC celebra una reunió de la seva cúpula per formalitzar el relleu, que rebrà el vistiplau del consell nacional aquesta mateixa tarda.

