El PDECat adverteix que acudirà a la taula de partits sobre el 14-F encara que no el convoquin

Ofensiva del Partit Demòcrata per formar part de la taula de partits que decidirà sobre les eleccions del 14-F, que es reunirà l'11 de gener. Després que se'ls exclogués d'aquestes reunions; la número dos de la candidatura del PDECat, Joana Ortega; i el número tres i alcalde d'Igualada, Marc Castells; han registrat una petició al Departament d'Acció Exterior i Relacions Institucionals perquè se'ls convoqui a la pròxima trobada."Nosaltres, com a Partit Demòcrata, hi serem tant sí com no, si ens conviden o sense convidar-nos ens hi presentarem perquè no poden robar la representativitat del partit", ha proclamat Castells, que ha titllat de "lamentable" la gestió de la pandèmia i ha assimilat aquest qualificatiu a la gestió del procés electoral. "Esperem que rectifiquin immediatament", ha dit.Per la seva banda, Ortega ha reclamat que les grans decisions es prenguin amb "grans consensos" i ha assegurat aque "boicotejar el PDECat no és la millor manera de tenir present aquest principi". L'exvicepresidenta del Govern ha exigit que la taula de partits reflecteixi "la pluralitat política" i ha ressaltat que no es pot "excloure" una formació que té "una gran força en el territori" representació parlamentària.La vicepresidenta del Govern, Meritxell Budó, va afirmar aquest dimarts que eren els representants dels grups parlamentaris els que havien d'assistir a les reunions de la taula de partits que ha de valorar si els comicis es poden celebrar amb seguretat per l'emergència sanitària. Castells va atribuir l'absència del PDECat de la taula al "sectarisme" i la "dictadura del partit de Puigdemont".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor