​Vint anys de la tragèdia del Balandrau, la pitjor de la història del Pirineu

Fitxa tècnica



Direcció: Guille Cascante

Producció executiva: Tono Folguera, Sergi Moreno, Guille Cascante

Producció executiva CCMA: Montserrat Armengou i Sílvia Pairó

Guió. Enric Álvarez i Jordi Morató

Direcció de fotografia: Tomás Ybarra

Edició: Carlos Prieto



Basat en el llibre "Tres nits de torb i un Cap d'Any. Crònica d'una tragèdia al Pirineu", del meteoròleg Jordi Cruz (Símbol Editors).



Una producció Televisió de Catalunya en coproducció amb Goroka i Lastor Media, SL.

El 30 de desembre del 2000, un fort temporal de vent com no s'havia vist mai al Pirineu va acabar amb la vida de nou persones al Balandrau (set) i a la Coma de l'Orri (dos), al Ripollès. Televisió de Catalunya coprodueix "Balandrau, infern gelat", un documental sobre la tragèdia, narrat en primera persona pels supervivents, que s'emetrà pròximament a "Sense ficció".El 30 de desembre del 2000, a les dues del migdia, va començar l'episodi meteorològic més brutal i terrible mai ocorregut als Pirineus i el tercer pitjor accident a nivell mundial producte de la violència del vent a les muntanyes.En poques hores, i mentre mig Catalunya es preparava per al canvi d'any, nou persones van deixar la vida a les muntanyes catalanes, i moltes altres van haver de lluitar amb totes les seves forces contra el torb, un monstre de fred, neu i vent que durant 16 hores va convertir la muntanya en una trampa mortal.La potència del vent en un torb pot arribar fins al 180 quilòmetres per hora. Quan això̀ passa, a més d'un gran risc d'allaus, hi ha dos perills que poden esdevenir mortals. El vent aixeca la neu i dificulta la visió́ fins a l'extrem que és difícil veure-hi a més de mig metre i la sensació́ tèrmica passa de 2 o 3 graus negatius fins als 30 o 40 sota zero.En definitiva, el torb pot traslladar les dures condicions del cim de l'Everest fins als Pirineus en pocs minuts."Balandrau, infern gelat" és la pel·lícula documental sobre la tragèdia del Balandrau narrada en primera persona pels que van sobreviure a la catàstrofe i per aquells que arriscaren la vida en les feines de rescat en un episodi que va implicar un desplegament de mitjans sense precedents en una emergència de muntanya.Una colpidora mirada a un relat, desconegut fins ara, que durant aquell final de l'any 2000 va marcar la història del Pirineu per sempre més. Coproduït per Televisió de Catalunya, s'emetrà pròximament en el programa "Sense ficció".

