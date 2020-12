La justícia autoritza Albiol a desallotjar l'acampada dels afectats per l'incendi de Badalona

El jutjat contenciós administratiu 6 de Barcelona autoritza l'Ajuntament de Badalona, amb Xavier García Albiol al capdavant, a desallotjar l'acampada dels afectats pel greu incendi en una nau ocupada que va causar quatre morts. L'Ajuntament de Badalona havia demanat l'autorització cautelaríssima, sense que l'altra part hagi pogut al·legar res, i la magistrada ho ha acceptat tenint en compte els informes policials que adverteixen d'incidents i de la negativa dels acampats de ser reallotjats pels serveis socials.El 18 de desembre es va aprovar un decret municipal de desallotjament, i el 24 de desembre es va publicar la resolució. L'advocat de l'ajuntament va demanar aquest dimarts al jutjat que validés la resolució de forma cautelaríssima, cosa que la jutgessa el jutjat contenciós-administratiu número 6 de Barcelona ha fet aquest dijous.La magistrada admet que hi ha "circumstàncies d'especial urgència", i més tenint en compte els informes de la Guàrdia Urbana de Badalona que indiquen que hi ha hagut "actituds incíviques" per part d'alguns acampats, "atencions sanitàries per pèrdua de consciència o insuficiència respiratòria", manifestacions espontànies i intents de mediació municipal "fallits". Així, la Urbana va haver d'actuar el 19 i el 21 de desembre en baralles entre acampats i per l'encesa de fogueres, i el 22 en una altra baralla amb dos lesionats, un d'ells detingut.La jutgessa també té en compte que els serveis socials han ofert als acampats habitatge alternatiu, aliments, roba, assessorament jurídic, seguiment social, suport a les denúncies per obtenir duplicats de la documentació perduda a l'incendi, obtenció de targetes sanitàries i seguiment mèdic. Però els acampats es neguen a traslladar-se al recinte habilitat pels serveis socials a la mateixa zona, ja que en recelen i argumenten que es volen traslladar en grup a un lloc on puguin cuinar i estar tranquils. Només set dels acampats han acceptat la solució habitacional oferta pel consistori. Albiol va donar dijous passat 24 hores als residents al campament perquè abandonessin la via pública. L'Ajuntament justificava la decisió perquè les ordenances municipals no permeten acampar a la via pública. En cas que no es complís el termini, el consistori va assegurar que la Guàrdia Urbana procediria al desallotjament. Ara, el consistori ja té l'autorització per executar la mesura. Mentrestant, però, les causes de l'incendi continuen sense aclarir-se i el Síndic de Greuges lamenta que el govern municipal no hagi facilitat informació sobre persones empadronades a la nau, polítiques socials aplicades i incidents que hagin requerit la intervenció policial.

