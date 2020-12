El bisbe de Solsona carrega contra la llei de l'eutanàsia

UN NOU ANY SEGELLAT PER L’AMOR



Al llindar d’aquest any mirem enrere i ens adonem un cop més del drama que ha suposat la pandèmia que ens ha colpit amb gran duresa. Encara ahir escoltava una mare de la catequesi, a l’acabar la missa d’infants del 4t diumenge d’Advent, que em mostrava la necessitat de congregar tota la seva família per acomiadar amb una celebració religiosa un parent difunt que els va deixar en plena primera onada.



Tenim els avis gairebé clausurats a casa. Ni aquestes festes entranyablement familiars son ocasió per a un respir de proximitat i afecte. Molts han perdut algun parent o amic en alguna residència geriàtrica delmada per la primera o segona onada. Només faltava acabar l’any amb l’aprovació de la llei de regularització de l’eutanàsia. Malgrat totes les condicions que s’estableixen sabem, per l’experiència d’altres països, que serà la via a través de la qual s’eliminaran, contra la seva voluntat, totes aquelles persones que han perdut l’oremus i que no siguin defensats pels seus.



Molta gent ha perdut la feina o ha hagut de tancar el seu negoci. Les restriccions a la interacció social i a la mobilitat han afectat de ple la seva activitat laboral. Les ajudes públiques o son escasses o inexistents i no permeten resistir. Està clar que les víctimes de la crisi del 2008 son les més greument afectades ja que son les persones amb contractes més precaris o les dels projectes autònoms més afeixugats pels crèdits i els lloguers.



La recepta de l’Església, avui més que mai, és l’amor. Aquells actes concrets de fer el bé en favor dels altres. Tots tenim al nostre abast allò que el Papa Francesc recorda al número 186 de la carta apostòlica “Fratelli tutti”: «amor “elícit”, que son els actes que procedeixen directament de la virtut de la caritat, adreçats a persones i a pobles». Tots, també, podem participar en iniciatives d’amor “imperat” «aquells actes de la caritat que impulsen a crear institucions més sanes, regulacions més justes, estructures més solidàries».



Comencem un any nou, fem només un propòsit que il·lumini tota la nostra vida, que inspiri tots els nostres pensaments i actes: viure-ho tot en l’amor a Déu i al proïsme.

A les acaballes de l'any, el bisbe de Solsona ha fet arribar a través de la seva glossa dominical el seu particular balanç de l'any que acaba i els propòsits pel nou any.

