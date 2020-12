Lorena Roldán deixa Ciutadans i se'n va al PP

Hoy finalizo mi etapa en Cs. Una decisión difícil pero muy meditada. Mi compromiso con la libertad y la convivencia sigue igual de vivo que el primer día y, por eso, quiero anunciar que seguiré defendiendo esos valores desde el proyecto de @alejandroTGN. Gracias por la confianza. pic.twitter.com/CSoKMCNWWK — Lorena Roldán (@Lroldansu) December 30, 2020

Lorena Roldán ha anunciat aquest dimecres al matí que abandona Ciutadans per anar-se'n al Partit Popular. En una carta difosa a través de les xarxes socials, la fins ara diputada - que va ser defenestrada com a cap de cartell de la formació taronja a Catalunya - diu que la decisió ha estat "difícil però meditada" i explica que se suma al projecte d'Alejandro Fernández, líder del PP, perquè Catalunya i l'Estat necessiten "un constitucionalisme que passi per damunt els interessos generals dels partidistes". En concret, anirà de número 2 de la llista per Barcelona.Marxa criticant "certes decisions" preses per la direcció "de forma unilateral, apartant-se de l'essència del partit". "Ciutadans va néixer com a dic de contenció al nacionalisme i no com a sostenidor dels que, amb els seus pactes, donen ales als que pretenen trencar el nostre país", assenyala. I continua: "la governabilitat d'aquest país no pot descansar en aquells que tenen com a objectiu dinamitar el nostre estat de dret, i aquesta ha de ser sempre una línia vermella", afegeix.Roldán havia guanyat les primàries per encapçalar la llista de Ciutadans a les eleccions catalanes del proper 14 de febrer i havia gaudit fins llavors d'una campanya de promoció interna que incloïa ser portaveu estatal del partit. La direcció, però, va decidir relegar-la i substituir-la per Carlos Carrizosa.En els darrers mesos, Roldán havia vist truncat de manera abrupta el seu ascens. Les males perspectives electorals del partit, la seva incompatibilitat amb el nucli dur de la direcció a Catalunya i alguns episodis de la seva trajectòria que la persegueixen expliquen la seva caiguda en desgràcia.Tot i això, conserva el seu estatus com a portaveu al Senat i el rang de portaveu adjunta de la formació. Aquest dimecres, a banda d'estripar el carnet, ha renunciat a tots aquests càrrecs, així com també a les seves responsabilitats com a membre del comitè executiu nacional.

