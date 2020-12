Què haig de fer si em trobo un porc senglar a la carretera?

Animal a la via: consells



- Fer cas de la senyalització de pas d’animals en llibertat.



- Moderar la velocitat, especialment en franja horària nocturna o de poca visibilitat. També en trams de via en què el camp visual es veu reduït per vegetació, arbres o camps de conreu.



- Sempre que es pugui, utilitzar l’enllumenat de llarg abast.



- En el cas d’un possible accident, no evitar l’impacte amb l’animal; normalment acostuma a ser més segur que topar amb un vehicle en sentit contrari o sortir de la via.

És de nit, circules per un carretera sense gaire il·luminació i… de cop, un senglar! Tens mil·lèsimes de segon per reaccionar: “Freno o faig un cop de volant?”Aquest exemple fictici passa cada cop més sovint a les carreteres catalanes. Senglars, cérvols, cabirols, guineus, però també cabres, gossos o cavalls creuen carreteres i, a vegades, autopistes o autovies a la recerca de menjar o de parella.Això ha incrementat el nombre d’accidents cinegètics arreu del país, ja sigui per xoc amb la bèstia o per intentar evitar de topar-hi. Sovint aquests accidents només provoquen danys materials, però en altres ocasions evitar l’accident pot derivar en una cosa pitjor, com un xoc frontal amb un altre vehicle o una sortida de via.El nombre d’accidents per irrupció d’un animal a la via quasi s’ha triplicat en els darrers sis anys a Catalunya –segons dades dels Mossos d’Esquadra, l’any passat se’n van registrar 3.122, mentre que el 2010 n’hi van haver 1.119–, sobretot a causa d’un augment espectacular de la presència d’animals de caça major, en el cas dels senglars especialment, o domèstics a les vies catalanes.Aquests animals prefereixen la quietud del capvespre i la nit per sortir a passejar a la recerca d’alguna cosa per menjar.També prefereixen les carreteres convencionals, on no hi ha tan volum de trànsit, i la primavera i la tardor és quan hi ha més accidents d’aquest tipus.El cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent, l’inspector Jordi Batista, ens recorda els següents consells en cas de trobar-nos animals a la via:

