L'estafa de vacunar avis a domicili ja ha arribat a Catalunya

⚠️#AlertaFraude⚠️



Se han recibido llamadas #FALSAS, sobre todo a #mayores, simulando ser el Servicio de Salud de #Baleares para vacunar a domicilio contra el #COVID19



La vacunación comenzará el día 27 en las residencias de mayores, nunca a domiciliohttps://t.co/i5NMEGidYP pic.twitter.com/Ss5Fc718rv — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 22, 2020

Altres notícies que et poden interessar

L'estafa de vacunar avis a domicili ha arribat a Catalunya. Així ho ha alertat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en una entrevista a Rac1 Samper ha dit que ja han rebut un primer avís per una estafa de la vacuna contra el coronavirus a Barcelona. El conseller ha aprofitat per recordar que l’únic lloc on es vacunarà serà a les residències i que sempre anirà a càrrec de Salut Pública.En alguns punts, com les Balears i les Canàries ja s'havia detectat aquesta nova estafa, si bé podria ja haver-se estès per tot l'Estat. Consisteix en trucar a casa de gent gran -preferentment persones que visquin soles- simulant ser sanitaris per vacunar a domicili. En concertar la cita, els estafadors van a la casa corresponent i l'assalten.Les autoritats recomanen que en cas que algú rebi una trucada semblant, no n’ha de fer cas i, si pot, que guardi el número de telèfon i enregistri la conversa per denunciar-ho a la policia.No és l'única estafa detectada a les residències i vinculada a la Covid. Fa uns dies, els Mossos alertaven d'una nova estratègia: una persona truca assegurant que té una comanda urgent de material sanitari per la Covid i demana un pagament immediat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor