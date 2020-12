Els preus del transport públic, aigua i electricitat quedaran congelats el 2021

Un tren de Rodalies. Foto: Georgina Albreda

El 2021 arriba amb una congelació en el transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Just pocs dies abans de Nadal, el consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) aprovava congelar les tarifes de tots els seus títols i allargar la caducitat els títols vigents ara fins al 31 de desembre del 2021.En la mateixa línia evolucionaran els preus de diferents subministraments com l'aigua o l'electricitat, que es mantindran als mateixos nivells que el 2020, un fet que es repetirà al taxi i al servei de Rodalies. Pel que fa a les autopistes que depenen de la Generalitat, el Departament de Territori i Sostenibilitat va acordar rebaixar el preu del peatge un 0,8%, d'acord amb la caiguda de l'IPC.El transport públic, doncs, no patirà canvis de tarifa malgrat el dèficit que acumula. Amb l'esclat de la crisi de la Covid-19 –que ha comportat una caiguda dràstica d'usuaris per les restriccions en la mobilitat- el dèficit de l'ATM s'ha disparat fins als 750 milions d'euros. D'aquesta manera, el bitllet senzill continuarà tenint un preu de 2,40 euros en una zona; la T-Casual 11,35 euros; la T-usual 40 euros; la T-jove 80 euros; la T-dia 10,50 euros; la T-familiar 10 euros i la T-grup 79,45 euros. En el cas de les famílies monoparentals o nombroses, la T-usual es manté en els 32 euros, la T-jove en els 64, i la T-70/90 en els 63,55 euros.Pel que fa al taxi, el Consell Metropolità de l'AMB va aprovar també, ja fa unes setmanes, no pujar tarifes de cara al 2021. Per tant, la baixada de bandera es manté en els 2,25 euros així com els suplements per als trajectes cap a o des de l'aeroport (4,30 euros), amb origen a l'Estació Marítima del Moll Adossat (4,30 euros) i a l'Estació de Santa (2,50 euros), entre d'altres. També, les de nits especials com Sant Joan, Nadal i Cap d'Any, amb 3,10 euros.A Renfe ha passat el mateix, i el servei de Rodalies mantindrà les tarifes, ja que queda integrat dins el sistema tarifari de l'ATM.Pel que fa a les autopistes que depenen de la Generalitat, s'abaixarà el preu del peatge de mitjana un 0,8%, en consonància amb la davallada de l'IPC (corresponent al mes d'octubre). Cal recordar que dues d'elles, la C-32 al Maresme i la C-33 de Montmeló a Barcelona, finalitzen la concessió al llarg d'aquest 2021, concretament el 31 d'agost.En el cas de l'aigua, l'AMB ha acordat congelar les tarifes de l'aigua en els 23 municipis que es troben dins el seu àmbit d'actuació. Es tracta de les localitats que gestiona directament a través d'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua (ABEMCIA). L'any passat, l'AMB ja aprovar una rebaixa dels preus del 5%, mentre que el 2018 les tarifes van quedar novament congelades respecte a l'exercici anterior.Les localitats on s'aplicarà la congelació en la tarifa d'aigua són Badalona, Barcelona, Begues, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, el Papiol, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles i Viladecans.Quant a l'electricitat, el govern espanyol ha anunciat aquesta setmana a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la pròrroga dels peatges d'accés d'energia elèctrica de l'any 2020. Així, i tal com va succeir l'any passat, no varia l'import de la part fixa de la factura de la llum, que representa més del 40% de la factura elèctrica. No obstant això, el govern espanyol preveu l'entrada en vigor d'una nova estructura del rebut de la llum a partir del pròxim 1 d'abril de 2021.Les factures de gas natural són l'única excepció, ja que s'encariran un 6% a partir del pròxim 1 de gener. Segons ha informat el Ministeri per a la Transició Ecològica, la Tarifa d'Últim Recurs (TUR) s'incrementarà concretament un 5,97%. Pels clients amb consums iguals o inferiors a 5.000 kWh anuals (TUR1), la pujada serà del 4,6%, mentre que els clients amb consums entre 5.000 i 50.000 kWh (TUR) patiran un increment del 6,3%.

