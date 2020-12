VÍDEOS La casa del president Macià a Vallmanya, per primer cop des de dins

⚠️🗣 Fem un crit d'auxili a institucions, societat i classe política davant la precària situació de Cal Macià, la casa familiar del president a Vallmanya (Alcarràs), en perill d'ensorrament total de la coberta. Cal actuar amb urgència, preservant-la... (1/2) #SalvemCasaVallmanya pic.twitter.com/6sbMrawPdV — Salvem Casa Vallmanya (@SalvemCalMacia) December 25, 2020

La casa del president Francesc Macià al nucli de Vallmanya, al municipi d'Alcarràs (Segrià), com mai s'havia vist.ha tingut accés a les imatges de l'interior de la casa, actualment deshabitada i en unes condicions que apunten ruïna i que ja han provocat reaccions d'entitats.La plataforma Salvem Casa Vallmanya s'ha mobilitzat en diverses ocasions, la darrera el passat 25 de desembre, per exigir implicació a les administracions amb l'objectiu de recuperar l'habitatge, inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i Bé d'Interés Local (BCIL).Diverses organitzacions com el Centre d'Estudis Comarcals del Segrià (CECS) i el Fons de Documentació de l'Esquerra Independentista a Ponent (FDEPI) remarquen la importància d'aquesta casa a nivell de patrimoni i de memòria, però aquesta defensa no s'ha traduït, de moment, en obres de millora. L'Ajuntament d'Alcarràs va contemplar ja en la legislatura passada la compra d'aquest immoble, però finalment no es va arribar a cap a acord amb el seu propietari actual.L'interior de l'habitatge va ser modificat després d'un incendi durant la Guerra Civil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor