El PP formula el seu particular «Espanya ens roba»: «Catalunya sempre guanya»

El PP torna a agitar el greuge comparatiu contra Catalunya. Les comunitats governades per la formació presidida per Pablo Casado han denunciat aquest dimarts la "discriminació" a què al seu parer els sotmet el govern de Pedro Sánchez en el repartiment dels fons europeus. Lamenten que Catalunya "sempre guanya" pel fet que el país rebi 1.706 dels 10.000 milions de les ajudes per a la reconstrucció econòmica, una quantitat equivalent al 17,1% del total dels fons que rebrà l'Estat.La comunitat més beneficiada, però, serà Andalusia, que rebrà el 18,8% dels fons europeus. Després de Catalunya es troba la Comunitat de Madrid, beneficiària del 12,8% de les ajudes, mentre que el País Valencià percebrà el 12,5% dels fons.La més bel·ligerant ha estat la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que ha assegurat que denunciarà el "maltractament a Madrid" per part de l'executiu espanyol. Segons la mandatària, el suport de partits independentistes al govern de Sánchez es pagarà "a costa" dels madrilenys, que rebran 422 milions d'euros menys que Catalunya.Casado també s'ha referit al possible indult dels líders independentistes, després que Sánchez hagi afirmat que no revelarà si n'és partidari fins que arribin a la taula del consell de ministres . "M'és igual que Ábalos els defensi o que Sánchez els negui. Faran el que els convingui perquè hi hagi un tripartit a Catalunya amb el PSC a dins o des de fora", ha declarat.El líder popular ha asseverat que el partit recorreria l'eventual concessió de la mesura de gràcia. En plena precampanya de les eleccions del 14-F, Casado ha demanat el vot de tot votant constitucionalista que "no vulgui que els independentistes manin", perquè "el PSC hi pactarà", tal com va fer "amb els tripartits de Maragall i de Montilla".

