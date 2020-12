Una infermera que va vacunar contra la Covid-19 a la residència de Lleida dona positiu

Altres notícies que et poden interessar

Una infermera de l'equip de vacunació contra la Covid que diumenge passat va treballar a la residència Balàfia I de Lleida ha donat positiu per coronavirus. Segons ha pogut confirmar, les quatre professionals que formaven el grup que va posar les primeres dosis al centre lleidetà han estat aïllades de manera preventiva, així com els 66 usuaris de la residència.En aquest mateix centre també s'ha detectat un altre positiu en una professional, tot i que el Departament de Salut ha indicat que no hi ha relació entre aquests dos casos, atès que les dues treballadores no van tenir contacte entre elles.Els dos positius a la residència Balàfia I s'han registrat en les darreres hores. En aquest sentit, les fonts consultades també apunten que el contacte amb els residents va ser mínim i dins de les estrictes prevencions que marca el protocol.La Generalitat ja ha iniciat un cribratge amb PCR als 78 treballadors del centre durant el matí d'aquest dimarts, que continuarà durant el dia amb la presa de mostres als usuaris. Fonts de la conselleria de Salut consultades per aquest diari expliquen que el proper 31 de desembre es faran nous testos als usuaris afectats i els professionals que han mantingut contacte amb el centre.

