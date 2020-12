La pregunta enverinada d'Oriol Mitjà que retrata Fernando Simón

El Dr Simón en @TheLancet escribe sobre la buena gestión del Covid en ESP#No_declaran ningún conflicto de interés ‼️



No está su juicio profesional con respecto a este informe indudablemente influenciado por intereses secundarios como no criticarse a sí mismos❓ — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 29, 2020

Altres notícies que et poden interessar

Oriol Mitjà ha qüestionat un article signat per Fernando Simón i publicat a la revista científica The Lancet en el qual l'investigador espanyol treu pit per la gestió de la pandèmia del coronavirus a Espanya.En un tuit, Mitjà desmunta l'article amb una pregunta: "El seu criteri professional no està indubtablement influenciat per interessos secundaris com no criticar-se a ells mateixos?".Aquesta no és la primera vegada que Oriol Mitjà qüestiona el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. Ja fa mesos, l'investigador va afirmar que Simón "no té les habilitats per gestionar una pandèmia i no té el currículum per fer això, no té la talla".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor