El Govern renova per a 2021 el contracte de la Fórmula 1 al Circuit

El Govern ha autoritzat aquest dimarts la signatura de la renovació del contracte per organitzar el Gran Premi de Fórmula 1 a Catalunya, després que la junta d'accionistes del Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, hi donés llum verda la setmana passada. La renovació és per a un any i garanteix la celebració de la que serà la 31a edició consecutiva del Gran Premi al Vallès Oriental.El Govern defensa l'esdeveniment esportiu com un "actiu" que "contribueix al posicionament de Catalunya al món en els àmbits del turisme i l'automoció". La seva continuïtat, a més, permet mantenir la presència del Circuit de Barcelona-Catalunya al calendari de les principals competicions de motor internacionals.

