Les millors sèries del 2020

Les sèries han estat les grans triomfadores del 2020. En un any marcat per la pandèmia de coronavirus a tot el món, el sector audiovisual s'ha vist afectat fins a les màximes conseqüències per la crisi derivada de la Covid-19 i les úniques que han pogut sortir reforçades han estat les plataformes. Un increment impressionant de les visualitzacions i de les subscripcions durant el confinament i els mesos posteriors han estat un nou impuls per al consum dels seus productes.Centenars de sèries han vist la llum durant el 2020, amb noves temporades i estrenes sonades que han acabat sent un èxit absolut a tots els nivells. Des dehem volgut confeccionar la nostra llista de quines han estat les millors, tant per la seva qualitat com per l'èxit de públic que han obtingut a tot el món.Normal People (Hulu)I Know This Much Is True (HBO)[youtube][/youtube]I May Destroy You (HBO)Perry Mason (HBO)The Last Dance (Netflix)Mrs America (Netflix)Tiger King (Netflix)Unorthodox (Netflix)The New Pope (HBO)We Are Who We Are (HBO)The Plot Against America (HBO)The Mandalorian 2 (Disney)Veneno (Atresmedia)

